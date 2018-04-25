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Tofaş'ıyla klasik arabaya kafa tuttu

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 18:54 | Son Güncelleme

Tofaş sürücüsü yaşlı adam, klasik arabanın hız yaptığını görünce böyle yarıştı.

Yolda gördüğü klasik arabanın hızlı gittiğini gören yaşlı adam, bir anda onunla yarışa tutuşup klasik aracı geçiyor. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
tofaş klasik araba

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