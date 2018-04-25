Tofaş'ıyla klasik arabaya kafa tuttu

Yolda gördüğü klasik arabanın hızlı gittiğini gören yaşlı adam, bir anda onunla yarışa tutuşup klasik aracı geçiyor. Sosyal medyada paylaşılan video büyük ilgi gördü.
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