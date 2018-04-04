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Tofaşla makas atan gençler faciadan döndü

İLGİNÇ HABERLER  | 04.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Tofaşla tehlikeli hareketler yaparak seyreden gençler faciadan döndü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gençlerin sonu kötü oldu. Tofaşla araçlara makas atan gençler adrenalin dolu anlarını videoya kaydederken beklemedikleri bir sonla karşılaştılar. İşte gençlerin takla attıkları o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
tofaş Kaza

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