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Trabzon'da seçmen kendinden geçti

İLGİNÇ HABERLER  | 23.06.2018 11:29 | Son Güncelleme

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine sayılı günler kala Trabzon’da seçmenler kararlarını açıklamaya devam ediyor.

Seçmenlerin içinden biri 24 Haziran kararını açıklarken Meydan Parkı’nda adeta kendinden geçti. Çevreye toplanan vatandaşlar olayı anlamaya çalışırken, seçmenin AK Parti için yaptığı canlandırmalar dikkat çekti.

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Trabzon 24 haziran 24 haziran seçimleri seçim

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