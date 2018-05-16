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Trafiğe merdiven ile çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Eskişehir'de motosikletli bir sürücünün merdiven ile yaptığı seyahat diğer sürücülerin kameralarına yansıdı.

Eskişehir-Bursa karayolu istikametine doğru seyir halinde olan motosikleti gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sürücü, bir eliyle motoru idare ederken diğer eliyle ise merdiveni tutarak kazaya davetiye çıkardı.

Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, aynı yönde seyreden başka bir otomobil sürücüsü tarafından görüntülendi. Motosiklet sürücüsünün yolculuğunu nasıl tamamladığı ise merak ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet merdiven

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