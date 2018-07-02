Trafiği tehlikeye sokan magandalar kamerada

Konya’nın merkez Meram ilçesi Çeçenistan Caddesinde dün bir düğün konvoyunda tehlikeli anlar yaşandı. Cadde üzerindeki trafik lambalarında kırmızı ışık yanınca iki otomobil konvoyun en önüne geçerek yanlama olarak tabir edilen hareketi yapmaya başladı.
Kırmızı ışık süresince kendi etraflarında dönen otomobiller adeta trafiği birbirine kattı. Trafik lambasının yeşil yanmasıyla düğün konvoyu yoluna devam ederken bu kez silah sesleri duyuldu. Peş peşe havaya ateş edilen konvoy gözlerden kayboldu. Mahalle sakinleri hafta sonları çok sayıda düğün konvoyunun geçtiği caddede güvenlik önlemi alınmasını isteyerek yetkilileri göreve çağırdı. (İHA)
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