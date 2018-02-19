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Trafik magandası dehşet saçtı! Polis memurunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNÇ HABERLER  | 19.02.2018 17:17 | Son Güncelleme

Trafik magandası polis memurunu bıçaklayarak öldürdü. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Trafik magandasının, tartıştığı polis memurunu bıçakladığı ve polisin kan kaybından hayatını kaybettiği görüntüler anbean amatör kameraya böyle yansıdı.

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çin polis maganda

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Polis bir duvardır. Suçlular bu duvarı aşarsa kimse sokağa çıkamaz. Polise yapılan saldırılara oh çekenler, gözü sıkışınca polisten yardım istemeyecekler.
Bıçağı gördüğün halde adama 6 metreden fazla yaklaşıyorsan amatörce davranmışsın. Yok birden bire bıçağı çekip vurduysa yapacak bişey yok. Bizim mesleğin kaderinde var ölüm.
tamamda nerde olmuş haber yaparken bile eksik yapıyorsunuz.
Kenya'da olmuş
Böyle bir adamı polisin bacagindan vurup etkisiz hale getirmesi gerekirdi...tabi bunun icin de polisin arkasinda devlet ve yasalarin olmasi şart
Polis demek güvenlik demekdir..Polisin olmadığı yerde suç olur...
oğlum burası neresi onu yaz
Çin
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