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Trafik magandası makas atarken öndeki araca böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 25.04.2018 09:51 | Son Güncelleme

İstanbul'da trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüsü başka bir araca arkadan çarptı. Aracın arkası kısmı havaya kalkıp sonra refüje çarparken, yaşanan kaza ve makas atma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da 13 Nisan Cuma günü yaşanan olayın görüntülerinde, akan trafikte makas atarak ilerleyen bir otomobil sürücüsü önde seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın arka tarafı havaya kalkıyor, ardından kontrolü kaybederek refüje çarpıyor.

Yaşanan kazanın bir aracın makas atması nedeniyle meydana geldiği saniye saniye kayıtlara yansıdı. Görüntülerde, bir aracın makas atarak ilerleyip, önde seyir halinde olan bir araca arkadan çarptığı görülüyor. Daha sonra aracın arka tarafının havaya kalktığı ve orta refüje çarptığı da görülüyor. (İHA)

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istanbul makas atma Kaza

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