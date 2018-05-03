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Trafikte bacak bacak üstüne atarak ilerleyen motosiklet sürücü kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 03.05.2018 09:14 | Son Güncelleme

TEM Otoyolunda bacak bacak üstüne atıp bir eliyle de motosikletin kontrolünü sağlamaya çalışan sürücü, görenleri şaşkına çevirdi. Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları, diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde bacak bacak üstüne atarak trafikte seyir halinde olan sürücü görenleri hayrete düşürdü. Umursamaz sürücünün tek elle direksiyon kullandığı anlar seyir halinde olan diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, arada da cep telefonunu kontrol etmesi “pes artık” dedirtti.

Adeta bir kahvesi eksik olan sürücünün rahat tavırları başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün bacak bacak üstüne atarak ilerlediği ve bir eli ile motosikletin kontrolünü sağladığı görülüyor. (İHA)

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TEM Otoyolu Motosiklet tehlikeli sürücü

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