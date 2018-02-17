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Trafikte dehşet saçtı! Böyle usta şoförlük olmaz olsun

İLGİNÇ HABERLER  | 17.02.2018 15:09 | Son Güncelleme

İzmir'de aracıyla makas atan sürücü, trafikte insanların canını hiçe saydığı anları böyle kaydetti.

İzmir'de aracını yanlayarak makas atan ve bunu 'usta şoförlük' olarak internette yayınlanan kişiye sosyal medyada büyük tepki geldi. İşte trafikte insanların canını hiçe sayan sözde usta şoför.

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izmir makas sosyal medya şoför

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İnşallah en kısa zamanda çaprazdan görmen dileğiyle şeyi
HERİF BİLDİĞİN MANYAK. VE HALA YAKALANMADAN ORTALIKTA GEZİYOR .DERHAL MÜŞAHEDE ALTINA ALINMALI.
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