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Trafikte kadın sürücülerin saç saça baş başa kavgası kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 18.07.2018 17:13 | Son Güncelleme

Silivri'de yol verme kavgası yüzünden kadın sürücüler saç saça baş başa kavga etti. Kadınların trafikte kavga ettiği anlar cep telefonu kameralarınca kaydedilirken, trafikteki diğer sürücüler şaşkın bakışlar arasına kavgayı izledi

Olay Silivri D-100 Karayolu Semizkumlar Mevkii Tekirdağ istikametinde meydana geldi. İddiaya göre iki kadın sürücü yol verme yüzünden tartışmaya başladı.Ardından kadın sürücüler araçlarını durdurup aşağıya indi. Tartışma daha da büyünce yumruklar konuşmaya başladı. Kadınlar birbirlerine yumruk atmaya başlarken, araçta bulunan diğer kadınlarda sürücülerden birinin saçlarını çekmeye başladı. Bu sırada bir hafriyat kamyonu şoförü kadınlara tepki göstererek, "Ayıp " diye bağırdı. Tüm bu yaşanan saç saça baş başa kavga ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde kadınlar birbirlerine yumrukla saldırıyor. Ardından bir kadın diğer kadının saçını çekiyor. Ortalığın karıştığı anlarda ise kamyon şoförü kadın sürücülere , "Ayıp " diye bağırdı.

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Silivri kadın kavgası

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