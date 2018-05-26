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Trafikte şoke eden olay! Tartıştığı adama balyozla saldırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.05.2018 14:45 | Son Güncelleme

ABD'de yaşanan olayda, trafikte tartıştığı bir adama balyozla saldıran adamın görüntüsü güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

ABD'de bir adam trafikte tartıştığı bir adam balyozla saldırdı. Yol tartışmasının ardından bir otoparkta duran iki araçtan, balyozla inen kamyonet sürücüsü diğer araca vurmaya başladı. Kaçmaya çalışan otomobilin yolcu koltuğundan düşen başka bir adam da öfkeli sürücünün balyoz darbelerinin hedefi oldu. Güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası polis görüntülerdeki sürücüleri arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD tartışma kavga Balyoz

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