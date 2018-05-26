Trafikte şoke eden olay! Tartıştığı adama balyozla saldırdı

ABD'de bir adam trafikte tartıştığı bir adam balyozla saldırdı. Yol tartışmasının ardından bir otoparkta duran iki araçtan, balyozla inen kamyonet sürücüsü diğer araca vurmaya başladı. Kaçmaya çalışan otomobilin yolcu koltuğundan düşen başka bir adam da öfkeli sürücünün balyoz darbelerinin hedefi oldu. Güvenlik kameralarının kaydettiği olay sonrası polis görüntülerdeki sürücüleri arıyor.
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