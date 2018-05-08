HABER

Traktör gösterisi canından ediyordu

İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2018 08:31 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen traktör pazarı açılışında 1940'lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan bir kişi, aracın devrilmesi sonucu ölümden döndü.

Tarsus Traktörcüler Sitesi'nde gerçekleştirilen Çukurova'nın ilk traktör pazarının açılış etkinliğinde facianın eşiğinden dönüldü. Davullu-zurnalı etkinlikte kalabalığın ortasında 1940'lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan İsmail Yalçın, daire çizdiği sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü.

Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkarken, araçtan dumanlar yükseldi. Traktör tamircisi İsmail Yalçın, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, devrilen traktör çevredekilerin de yardımı ile kaldırıldı. Yalçın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. (İHA)

Trump, İran kararını bugün açıklayacakTrump, İran kararını bugün açıklayacak
Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?
ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin traktör

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

Muharrem İnce'yle ilgili flaş iddia! '15 Temmuz'da iyi ki devletin başında Erdoğan vardı'

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

AK Partili Faruk Çelik'in Twitter hesabından yapılan paylaşıma büyük tepki

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

Ahmet Takan yazdı: Erbakan imzaladı, Erdoğan arşive attı

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

İşte Türkiye'nin ilk +18 oteli! Akın akın geliyorlar

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Fenerbahçe'de istifa şoku!

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Survivor'da birleşme partisi öncesinde kim elendi? 7 Mayıs 2018 toplu sms oylaması sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK EFES 2018 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri paylaştı

TSK EFES 2018 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri paylaştı

İşte sosyal medyanın yeni fenomeni

İşte sosyal medyanın yeni fenomeni

Mecidiyeköy'de akli dengesi bozuk şahıs trafiği birbirine kattı

Mecidiyeköy'de akli dengesi bozuk şahıs trafiği birbirine kattı

Ankara'da sel sularında rafting yaptı

Ankara'da sel sularında rafting yaptı

Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

Kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı

Sırtındaki yükle düştüğü anlar kamerada

Sırtındaki yükle düştüğü anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.