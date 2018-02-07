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Tramvay yoluna giren ticari araç sürücüsü iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER | 07.02.2018 08:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tramvay yoluna giren ticari araç sürücüsü, hızla ilerleyen iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçaray Tramvay Hattı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tramvay yoluna giren hafif ticari araç sürücüsü, yanından geçtiği tramvaya aldırış etmeden aracıyla tramvay yolundan ilerlemeye çalıştı.

Hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen tramvayı fark edince yan tarafından kendisiyle aynı yönde ilerleyen tramvayın önüne geçmeye çalıştı. Aracı fark eden tramvay sürücülerinin yavaşlamasıyla kaza son anda önlenirken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı.

O anlar tramvayın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tramvay

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