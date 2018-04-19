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Tren, önünde duran traktörü kar topu gibi yuvarladı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2018 08:43 | Son Güncelleme

Tren, önünde duran traktörü kar topu gibi yuvarladı.

Traktör taşıyan kamyon, hemzemin geçitte sıkışınca yük treni kamyonun arka kısmında bulunan traktöre büyük bir hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ve traktör hurdaya dönen traktör böyle görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
tren traktör

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