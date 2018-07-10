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Tren Otomobili Biçti: 2 Ölü, 20 Yaralı

İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2018 11:38 | Son Güncelleme

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tren, otomobile çarptı, olayda 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

San Jose kentinde bir yolcu treni, raylara giren otomobile çaptı. Tren aracı bir süre sürüklerken, otomobildeki 2 kişi feci şekilde can verdi. Trenin ani fren yapması sonucu 20 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Dehşet anlarıysa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD tren Kaza

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