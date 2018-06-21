Tren raylara giren otomobile böyle çarptı

Meksika'da Nuevo Leon eyaletinde yaşanan kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)
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