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Tren raylara giren otomobile böyle çarptı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

Meksika’da zamanında duramayan ve ön kısmı raylara giren otomobile hızla gelen tren çarptı.

Meksika'da Nuevo Leon eyaletinde yaşanan kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü ise hafif şekilde yaralandı. O anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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