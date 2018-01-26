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Tren raylarında bu halde bulundu, kimse gözlerine inanamadı

İLGİNÇ HABERLER | 26.01.2018 16:10 | Son Güncelleme 4 saat önce

Hindistan'da ihbar üzerine bölgeye giden polis, gördüğü manzara sonrası şaşkına döndü. Demiryolu raylarına başını koyarak uyuyan adam sert tepkiyle karşılaştı.

İhbara giden polisin o battaniyenin altında ne olduğunu anlaması çok kısa sürmedi ancak, orada adamla karşılaşınca durumun seyri değişti. Sonradan edinilen bilgiye göre raylara başını koyarak yatan adamın sadece evsiz biri olduğu ve orada yattığı öğrenildi.

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Hindistan tren ray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ADAM ÖLMEMİŞ DİYE POLİSTE TEKMELİYOR .
Hayvan desen yeri olmaz adam belki intahara kalkıştı. tekme atmanın alemi ne
beni anlamadın ya ,ben ona yanıyorum
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