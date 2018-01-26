Tren raylarında bu halde bulundu, kimse gözlerine inanamadı

Hindistan'da ihbar üzerine bölgeye giden polis, gördüğü manzara sonrası şaşkına döndü. Demiryolu raylarına başını koyarak uyuyan adam sert tepkiyle karşılaştı.

İhbara giden polisin o battaniyenin altında ne olduğunu anlaması çok kısa sürmedi ancak, orada adamla karşılaşınca durumun seyri değişti. Sonradan edinilen bilgiye göre raylara başını koyarak yatan adamın sadece evsiz biri olduğu ve orada yattığı öğrenildi.