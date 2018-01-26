Tren üzerinden geçti

Hindistan'da kayda alınan bu görüntü yürekleri ağza getirdi. Ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntüde 20 yaşındaki Adil Vaid, tren gelirken rayların ortasına yatıyor. Tren gittikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yaptığı şeyin başarısına seviniyor.