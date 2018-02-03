Trende yumruklar havada uçuştu

Sidney'de bir trende kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adam ile ona göre daha genç olan bir adam kavgaya tutuşuyorlar. Bir süre kavga eden ikilinin sürpriz bir şekilde biten o kavgası.
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