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Trende yumruklar havada uçuştu

İLGİNÇ HABERLER | 03.02.2018 11:34 | Son Güncelleme

Sidney'de bir trende kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adam ile ona göre daha genç olan bir adam kavgaya tutuşuyorlar. Bir süre kavga eden ikilinin sürpriz bir şekilde biten o kavgası.

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Anahtar Kelimeler:
kavga tren sidney

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