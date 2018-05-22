Trenin altında kalan kadının mucize kurtuluşu.

Bisikleti ile birlikte yürüyen kadın bir anlık dalgınlık sonucu ölümden döndü. Tren geçtiği sırada raylara düşen kadın mucize kurtuluşu kameraya böyle yansıdı.
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