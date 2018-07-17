Trenin kapısında asılan adamı polis böyle kurtardı

Hindistan'ın büyük kentlerinden Mumbai'de 25 yaşındaki adam, kaçırmak üzere olduğu treni yakalamaya çalıştı, ancak yetişemedi. Sırt çantası yüzünden dengesini kaybetti ve kapıya tutunduğu haliyle dışarıda asılı kaldı. Herkes bu görüntüyü görüp şoke olurken polis memuru olaya müdahale etti.

Kameraya yansıyan görüntülerde, o sırada orada görevli olan bir polis memuru durumu fark ediyor ve güç kaybederek kapıdan aşağı kaymaya başlayan adamı kendini de tehlikeye atarak kurtarıyor. Adamı perona çeken polis memurunun yardımına daha sonra orada bulunan diğer yolcular koşuyor.

Yaşanan bu olay anbean güvenlik kamerasına kaydedilirken, kurtarılan yolcu ileride olabilecek bu tür kazalara karşı uyarıldı.

