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Trenle özçekim yapmak isteyen adamın acı sonu

İLGİNÇ HABERLER | 24.01.2018 16:32 | Son Güncelleme 4 saat önce

Trenle özçekim yapmaya çalışan adamın cesaret gösterisi facia ile bitti. Sosyal medyada paylaşılan videoya yapılan yorumlarda trenin genişliğini hesap edemeyen adam için 'Aptallığı sonu oldu' yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
tren sosyal medya selfie özçekim

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özçekiminiz batsın
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