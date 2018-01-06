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Tribün bariyeri çöktü: 40 yaralı

İLGİNÇ HABERLER | 06.01.2018 09:57 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kuveyt'te, Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) milli takımlarının karşılaştığı Körfez Kupası final maçının sonunda çıkan izdiham sırasında tribün bariyerinin çökmesi sonucu 40 taraftarın yaralandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
tribün Umman Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Kupası

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