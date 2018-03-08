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TSK'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' klibi

İLGİNÇ HABERLER  | 08.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

TSK'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' klibi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir klip yayınladı. TSK'nın Kadınlar Günü dolayısıyla yayınladığı klipte Türk kadınının özellikleri sıralandı. İşte o video.

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Anahtar Kelimeler:
TSK Kadınlar günü 8 Mart

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