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TSK'dan Tekbir ve Cenk Marşı paylaşımı

İLGİNÇ HABERLER  | 04.05.2018 13:59 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türk Silahı Kuvvetleri Mehteran Birliğinin icra ettiği Tekbir ve Cenk Marşı'nı paylaştı.

TSK'nın sosyal medya hesaplarında, Türk Silahı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından icra edilen Tekbir ve Cenk Marşı'na yer verildi.

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TSK Tekbir cenk marşı

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