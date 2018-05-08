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TSK EFES 2018 Tatbikatı’na ilişkin görüntüleri paylaştı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.05.2018 09:33 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı’nda gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 19 dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen EFES 2018 Tatbikatı'na dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülere paraşüt atlayışı gerçekleştiren Türk askerlerinin havada süzülüşleri yansıdı.

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TSK Efes Efes Tatbikatı

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