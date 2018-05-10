Tüfeğin nasıl ateşleneceğini ve mermi sürüleceğini gösteren 4 yaşındaki çocuk

ABD'de tartışma konusu olan görüntülerde 4 yaşındaki bir çocuk bir tüfeğe nasıl mermi sürüleceğini ve ateş edileceğini çok rahat bir şekilde gösterebiliyor. Koca koca insanları dahi şaşırtıyor...
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