Tüm otobüs alkışladı! Muavinin konuşması sosyal medyayı salladı

Şehirler arası yolculuğun sonunda Ankara Otogarı'na varan otobüsün muavini, yaptığı anonsla yolcuları adeta mest ediyor. Şairleri aratmayan muavinin görüntüleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.
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