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Türk bayrağını böyle indirdiler

İLGİNÇ HABERLER  | 03.03.2018 12:26 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, kimliği belirlenemeyen iki şahıs, bir iş yerindeki Türk bayrağını kimsenin olmadığı sırada saygısızca asılı olduğu yerden söküp yere düşürdü. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 24 Şubat Cumartesi günü 6. Sanayi Sitesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen iki şahıs, kamyonetle sabah saat 06.00 sıralarında Türk bayrağının asılı olduğu iş yerinin önüne geldi. Araçtan inen şahıslar, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek yere düşürdü. Daha sonra bayrağı alan şahıslar, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayın ardından iş yerine gelen çalışanlar, Türk bayrağını göremeyince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Görüntüler karşısında şok olan çalışanlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, Türk bayrağını asılı olduğu yerden sökerek kayıplara karışan şahısların kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
türk bayrağı izmir Buca

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