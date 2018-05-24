Türk dondurmacı çocuğun aklını aldı.

Türkiye'de sıkça gördüğümüz dondurmacıların geleneği Endonezya'da bir çocuğu çileden çıkarıyor. Dondurmacının şakaları sonrası en son peçete yemeye karar veren çocuğun görüntüsü sosyal medyada viral oldu. İşte o güldüren görüntü.

