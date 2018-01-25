Türk pilot askerleri böyle selamladı

Türk askeri sınır ötesinde ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile kahramanlıklar ortaya koyarken sınır içinde de PKK’ya karşı mücadele devam ediyor. Bölücü terör örgütüne yönelik Doğu Anadolu Bölgesi'nde süren operasyonlar kapsamında asker kar kış demeden zorlu hava koşullarında operasyonlarını sürdürüyor. Sosyal medyaya düşen bir görüntü ise izleyenleri kendinden geçiriyor. Kaydedilen görüntüde operasyon için timi araziye bırakan helikopter görev yerine dönüşünde arazide hazırlığını yapan askerlerin üstünden alçak uçuş yapıyor. Bu heyecan dolu anlar ise bir asker tarafından kaydediliyor.
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