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Türkçe'yi Türkçe'ye çeviren tercüman rekor kırıyor

İLGİNÇ HABERLER | 06.01.2018 17:56 | Son Güncelleme 10 saat önce

Yetenekli tercüman, Karsspor'un yabancı futbolcusunun Türkçe olarak söylediklerini akıcı Türkçesiyle başarılı bir şekilde çevirerek, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkçe tecüman karsspor

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