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Türkiye bu dedeyi konuşuyor! Atatürk'ü böyle anlattı

İLGİNÇ HABERLER  | 11.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

Pazar yerinde verdiği röportajda Atatürk'ün yaptıklarını anlatan dede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

80 yaşındaki dede pazar yerinde kendisine uzatılan mikrofona konuştu. Geçmiş ile günümüzü kıyaslayan dede Atatürk'ün yaptıkları şeylerin önemini vurguladı. İşte o anlar...

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Anahtar Kelimeler:
röportaj dede mustafa kemal atatürk

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