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Türkiye bu şoförü konuşuyor! Kaza yapan anne ve bebeğini hastaneye yetiştirdi

İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Özel Halk Otobüsü Şoförü Ömer Taşdemir seyir halindeyken şahit olduğu kazada yaralı olan ve yolda oturarak ambulans bekleyen bebek ve annesine müdahale ederek hastaneye yetiştirdi.

Sivas'ta daha önce otobüsünde bulduğu 17 bin lirayı sahibine teslim edilen halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir yaptığı bir davranışla daha takdir topladı. Halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir Gültepe Mahallesi Adliye Yolu üzerinde sefer yaparken 58 H 0083 plakalı aracıyla güzergah üzerinde seyir halindeyken kaza yapan bir otomobil gördü. Kaza yapan yaralı kadın sürücünün araçtaki bebeğini de alarak yolda oturarak beklediğini fark eden Taşdemir otobüsteki yolcularla birlikte otobüsten inerek yaralı anne ve bebeğe müdahale etti.

Şokta bulunan kadının kucağındaki çocuğu alan Taşdemir, yolcuları kaza yerinde bırakarak bir kadın yolcuyla birlikte sefer yaptığı güzergahın tam tersi istikamette güvenlik şeridini takip ederek Sivas Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Yaralı anne ve bebeği hastaneye yetiştiren kahraman şoför davranışıyla takdir toplarken anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan anlar otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas otobüs şoförü anne ve bebek Kaza

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Helal olsun kardeşime ister şöför ol istersen cumhurbaşkanı önemli olan insan olmak .Geçmiş olsun Allah korumuş aileyi şöförüde tebrik ediyorum
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