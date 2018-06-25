HABER

Türkiye'de YouTuber olmak: 'Stephen Hawking'e rahmetli diyemezsin, o kafir'

İLGİNÇ HABERLER  | 25.06.2018 20:30 | Son Güncelleme

Ahmet isimli YouTuber, çektiği videoda okuduğu kitabı tanıtmak isterken olanlar oldu. Sosyal medyada hızla yayılan video büyük beğeni topladı.

Ahmet isimli minik YouTuber, YouTube kanalı için çektiği bir video ile gündemde. Ahmet kanalı için hazırladığı bir videoda, Sharon M. Draper'ın İçimdeki Müzik adlı kitabını tanıtmak istedi. Çok da güzel bir videoya başlayan minik Ahmet, kitabın konusu hakkında bilgiler vermeye başladığında ise olanlar oldu. Yandan bir ses çıktı ve şöyle dedi; 'Stephen Hawking'e rahmetli diyemezsin, o kafir.' Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
İlk defa sihirbazlık gösterisi gören adamların efsane tepkisiİlk defa sihirbazlık gösterisi gören adamların efsane tepkisi
Canlı yayında muhabire taciz skandalıCanlı yayında muhabire taciz skandalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet youtube Sharon M. Draper içimdeki müzik Stephen Hawking

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

CHP'li vekil Gürsel Erol'dan 24 Haziran seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu ve merkez yönetime istifa çağrısı

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlk defa sihirbazlık gösterisi gören adamların efsane tepkisi

İlk defa sihirbazlık gösterisi gören adamların efsane tepkisi

Canlı yayında muhabire taciz skandalı

Canlı yayında muhabire taciz skandalı

İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi

İtfaiye eri susayan kuşa şişe kapağından su içirdi

Dükkan kapısına asılı şemsiyeyi almak isterken düşüp başını yardı

Dükkan kapısına asılı şemsiyeyi almak isterken düşüp başını yardı

Minibüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Minibüsünün çöp kamyonuna çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Adana kedisinin hareketleri sosyal medyada yayıldı

Adana kedisinin hareketleri sosyal medyada yayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.