Türkiye'de YouTuber olmak: 'Stephen Hawking'e rahmetli diyemezsin, o kafir'

Ahmet isimli minik YouTuber, YouTube kanalı için çektiği bir video ile gündemde. Ahmet kanalı için hazırladığı bir videoda, Sharon M. Draper'ın İçimdeki Müzik adlı kitabını tanıtmak istedi. Çok da güzel bir videoya başlayan minik Ahmet, kitabın konusu hakkında bilgiler vermeye başladığında ise olanlar oldu. Yandan bir ses çıktı ve şöyle dedi; 'Stephen Hawking'e rahmetli diyemezsin, o kafir.' Sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

