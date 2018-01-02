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Türkler uzaya kebap gönderdi! Rekora koşuyorlar

İLGİNÇ HABERLER | 02.01.2018 15:59 | Son Güncelleme 51 dakika önce

İsviçre'de Zürih'te kebap dükkanı işleten 3 kafadar kardeş, bir balona bağladıkları kebabı, stratosfer tabakasına gönderdi. Restoran, kebabın yolculuğu ile ilgili bir video yayınladı. Yerel basına açıklama yapan Ali Ayverdi, "Weiningen'den balonla uzaya kebap gönderdik, kebap 37.795 metre yüksekliğe erişti." şeklinde konuştu. Daha önceki iki denemede amaçlarına ulaşamayan kebapçılar, 3. denemede başardıklarını ifade etti. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileriyle görüşen kardeşler, uzaya çıkan ilk kebap rekorunun kitaba girmesini istediklerini belirterek "Çok araştırma yaptık ve bizimkinin stratosfere ulaşan ilk döner kebap olduğunu düşünüyoruz." dedi. Kardeşlerden Murat Ayverdi, uzaya ulaştıktan sonra tekrar Dünya'ya düşen kebap ve üzerinde bulunduğu ekipmanları, 7 saatlik aramanın sonunda bir ağacın tepesinde bulduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kebap Guinness Rekorlar Kitabı Ali Ayverdi

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