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Tuvaleti insan gibi kullanan kedi

İLGİNÇ HABERLER  | 22.06.2018 14:28 | Son Güncelleme

Tuvaleti insan gibi kullanan kedi.

Sosyal medyada yayılan bir kedinin görüntüsü ilgi topladı. Eğitimli kedi tuvaleti nasıl kullanacağını biliyor. Sahipleri de kedinin o anlarını böyle görüntüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kedi tuvalet

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