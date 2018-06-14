Tuvaletini yapmak isterken hayatını kaybetti...

Rusya'da gece vakti tuvaletini yapmak için çitlerden geçmek isteyen kadın keskin kayalıkların olduğu yere düştü. 11 Haziran günü yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Tuvaletini yapmak için deniz kıyısında kayalıkların olduğu yerde bulunan çitlerden atlayan kadın, yüksekliği hesap edemediği için düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının o görüntüleri ölümden hemen önceki anları ortaya çıkardı.





