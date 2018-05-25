Tüyler ürperten görüntü! Pitbull cinsi köpek küçük çocuğa saldırdı

Çin'de dört yaşındaki minik çocuk, pet shop dükkanının dışındaki bir pitbull cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Aniden çılgına dönen hayvan çocuğu güçlü çeneleriyle bir şekilde yakaladı ve tüm çabalara rağmen bırakmadı.
Dört yaşındaki çocuk, bir pet shop yakınından geçerken ağaca bağlanmış halde bulunan pitbull, bir anda çocuğa saldırmaya başladı. Köpeğin sahibi ve etrafta bulunan kişiler köpeği uzaklaştırmak için ellerinden geleni yaptı ancak bu çok kolay olmadı. Keskin dişlerini çocuğun bacağına saplayan kızgın hayvanı, köpeğin sahibi bir çubuk uzatarak rahatsız etti ve köpeğin dikkatini dağıttı.
Doktorlar küçük çocuğun bacağında köpeğin dişlerinin oluşturduğu birkaç delik olduğunu açıkladı. Çinli çocuğun sağ bacağında küçük yaraların olduğu ve tedavi altına alındığı bilgisi verildi. Polis tarafından köpeğin sahibine para cezası kesildi.
İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre Pitbull köpekleri, İngiltere'de yasaklı cins köpek olarak geçiyor. Orada bu köpekleri besleyenlerin ciddi para cezaları veya 6 ay hapis cezası bazen de her ikisiyle cezalandırıldığı belirtildi. Bununla beraber köpeğin de yok edilmesi yasalarla geçerli hale getirilmiş.
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