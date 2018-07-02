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Twerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlar

İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2018 15:15 | Son Güncelleme

Twerk dansı yaparken annelerine yakalanan kızlar böyle görüntülendi.

Kamera karşısında yaptıkları twerk dansını kaydeden kızlar, ev işleriyle uğraşan annelerine yakalanıyor. Duruma sinirlenen anne, terlikle kızlarını dövüyor. İşte sosyal medyada yayılan o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
twerk terlik

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