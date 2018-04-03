UBER sürücüsüne silah çekip arabayı gasp ettiler.

Brezilya'da iki UBER yolcusu adam, aracı gasp ederken kameraya yakalandı. Çağırdıkları UBER ile seyahat ederken, yolculardan birinin belinden çıkardığı silahla UBER sürücüsünü araçtan indirip aracı gasp ettiler. İşte o anlar.