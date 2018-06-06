Üç günlük bebeğini terk ederken son kez öptü

Hindistan'da bir baba, daha üç günlük bebeğini kilisede bir köşeye bıraktı. Bırakırken son bir defa öpmesi de görüntülere yansıdı. Kilise güvenlik personeli bebeği perşembe günü sabah erken saatlerde buldu ve polisi aradı.

Polisin yaptığı aramalar sonrasında bebeğini kiliseye bırakan 32 yaşındaki Bitto Davis, olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tutuklandı. Polis, adamın ve eşinin gözaltına aldıklarında iddiaya göre, çok fazla çocuk sahibi oldukları için böyle bir yola başvurduğu öğrenildi.

