HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uçağın kalkışı sırasında düşen yıldırım kameralara yansıdı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.05.2018 17:09 | Son Güncelleme

Batman'da dün akşam Ankara seferini yapmak üzere havalanan bir yolcu uçağının yükseldiği sırada yıldırım düştü. Uçağın çok yakınında gerçekleşen yıldırımın düşme anı kamera ile görüntülendi.

Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağı, dün akşam saat 20.00'da havalandığı sırada yıldırım düştü. Düşen yıldırım uçağın çok yakınından geçti. Uçağın kalkışı ve yıldırımın düşme anı bir bölge yakınındaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. THY yetkilileri, Batman-Ankara seferini yapan Anadolu Jet firmasına ait yolcu uçağının zamanında kalktığını, yıldırım düşmesi sonucu herhangi bir tehlike yaşanmadığını ve zamanında Ankara'ya indiğini belirtti.

PARTNERYırtık pantolonu giyince bu hale geldiYırtık pantolonu giyince bu hale geldi
Ölümcül oyun kameradaÖlümcül oyun kamerada
Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştıÇocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman uçak Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı son dakika duyurdu: 'Kendal' kod adlı Adnan Çelik öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ölümcül oyun kamerada

Ölümcül oyun kamerada

Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı

Çocuğun eli yürüyen merdivene sıkıştı

SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı

SpaceX, Falcon 9 roketiyle 7 uydu fırlattı

Sel sularındaki köpeği böyle kurtardı

Sel sularındaki köpeği böyle kurtardı

Yavru domuzu yakalayan adama şok

Yavru domuzu yakalayan adama şok

Forkliftle yapılan oyun dehşete dönüştü

Forkliftle yapılan oyun dehşete dönüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.