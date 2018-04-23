Uçak göle böyle çakıldı

İniş yapmak üzere alçaldığı sırada kontrolden çıkan ve suya çakılan uçak paramparça olurken, içindeki 2 kişi de hayatını kaybetti. Uçağın düşüş sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar
Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu
24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!
İsrailli vekilden insanlık dışı açıklama
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Suudi Arabistan'da neler oluyor? Balistik füzeli saldırı
''Baldızımla birliktesin. Kız kardeşimle de yakaladım' Aşk mesajlarını okuyunca çılgına döndü
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum