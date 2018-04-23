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Uçak göle böyle çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 23.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Rusya’nın Hakasya Cumhuriyeti’nde küçük bir uçak göle düştü. O anlarsa saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

İniş yapmak üzere alçaldığı sırada kontrolden çıkan ve suya çakılan uçak paramparça olurken, içindeki 2 kişi de hayatını kaybetti. Uçağın düşüş sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya hakasya cumhuriyeti uçak kazası

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