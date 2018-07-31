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Uçak indiği sırada yere çakıldı

İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2018 19:20 | Son Güncelleme

Özel uçak iniş yaptığı sırada yere çakılarak alevlere teslim oldu. Uçağın pilotu ise hayatını kaybetti

Özel uçak iniş sırasında yere çakıldı. Brezilya'da küçük bir uçak iniş sırasında yere çakıldı. Kazada pilot hayatını kaybederken, feci kaza kameraya böyle yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya pilot uçak

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