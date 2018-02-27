Uçakta korku dolu anlar!

Şanghay Hongqiao Uluslararası Havalimanı'nda bulunan uçağın kabininde bulunan valizlerden biri aniden alev aldı. Yangının, bir yolcunun bavulunda cep telefonunu şarj etmek için taşıdığı powerbank'ın patlaması sonucu çıktığı anlaşıldı.

İçerisinde powerbank bulunan valiz su yardımı ile söndürüldü. O anlar kameraya böyle yansıdı.