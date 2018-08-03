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Uçakta panik! Bir anda alev aldı

İLGİNÇ HABERLER  | 03.08.2018 14:11 | Son Güncelleme

Barcelona'dan İbiza'ya uçmaya hazırlanan uçakta şarj halinde olan telefon bir anda alev aldı. Yolcuların korku dolu anları kameraya yansıdı.

Uçakta taşınabilir pilden şarj olurken tutuşan telefon panik yarattı. Barcelona'dan İbiza'ya uçmaya hazırlanan uçakta, havalanmadan önce yaşandı. Yangın kısa sürede söndürülürken, Ryanair tüm yolcuların güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu. Yaşanan panik anları bir yolcunun cep telefonuna kaydedildi.

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ryanair Barcelona uçak yangın panik yolcu

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