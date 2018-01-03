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Uçan ağaç böyle görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER | 03.01.2018 14:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve büyük şaşkınlık uyandıran görüntülerde, bir kişi cep telefonu kamerasıyla ağacın havada uçtuğu anı saniye saniye kaydediyor.

Sosyal medyada farklı yorumlara neden olan bu görüntü için, kimileri bir vince de bağlı olabileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ uçmak

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