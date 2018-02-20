HABER

Uçarak arabaya kafa atan adam

İLGİNÇ HABERLER  | 20.02.2018 09:06 | Son Güncelleme

Uçarak arabaya kafa atan adam

Sosyal medyada yayılan bir görüntü pes dedirtti. Nerede ve ne zaman çekildiği belirtilmeyen görüntülerde park halinde duran araca hızlıca koşup uçarak kafa atan adam, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. İşte o görüntü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
araba uçan kafa

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Drone gören köpek güldürdü

Drone gören köpek güldürdü

İşçinin önlem olmadan çatıdaki çalışması yürekleri ağza getirdi

İşçinin önlem olmadan çatıdaki çalışması yürekleri ağza getirdi

Vahşi pitbull, köpeğin önce kulağını sonra kuyruğunu koparttı!

Vahşi pitbull, köpeğin önce kulağını sonra kuyruğunu koparttı!

Sapık yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Sapık yakalanınca öyle bir şey yaptı ki...

Kadın sürücü terör estirdi

Kadın sürücü terör estirdi

Cenazeyi tabuttan düşürdüler!

Cenazeyi tabuttan düşürdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.