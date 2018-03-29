Uçurum kenarında Strese sokan U Dönüşü.

Çin'de çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Bir köprü üstündeki tanker sürücüsü, yaptığı manevralarla adeta ölüme meydan okudu. Mucizevi şekilde kötü bir olayın yaşanmadığı bu nefes kesen dönüşün görüntüsü sosyal medyada yayıldı.